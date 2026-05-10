Les Apéros du Fort Charlemont Givet

Givet

Les Apéros du Fort

Charlemont 1 route de Charlemont Givet Ardennes

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pour cette première date de la saison des Apéros du Fort , une dégustation des 3 bières de Charlemont, la Lys, la Triple et la Zouave, vous sera proposée !Réservation obligatoire via notre site internet, au plus tard 2 jours avant l’événement.Déroulement Un panier apéro vous sera remis à votre arrivée sur place, notre équipe vous guidera ensuite jusqu’au lieu de l’événement. Bon à savoir Sur réservation uniquement. Le lieu sera dévoilé quelques jours avant l’événement.Possibilité de panier apéro pour les enfants. Nous contacter par mail à contact@charlemont.fr Au plaisir de vous accueillir…

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Charlemont 1 route de Charlemont Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 56 96 87 contact@charlemont.fr

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English :

For this first date of the Apéros du Fort season, you’ll be offered a tasting of Charlemont’s 3 beers Lys, Triple and Zouave! Reservations are required via our website, no later than 2 days before the event.How it works:You’ll be given an aperitif basket on arrival, and our team will then guide you to the event venue. Good to know By reservation only. The venue will be announced a few days before the event.aperitif baskets available for children. Contact us by e-mail at: contact@charlemont.fr We look forward to welcoming you…

L’événement Les Apéros du Fort Givet a été mis à jour le 2026-05-10 par Ardennes Tourisme