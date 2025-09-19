Concert Jazz Esplanade Sourdille Givet
Concert Jazz Esplanade Sourdille Givet vendredi 15 mai 2026.
Concert Jazz
Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Elle sera accompagnée de musiciens hors pair, comme Minino Garay, percussionniste argentin qui a notamment tourné 20 ans avec Dee Dee Bridgewater. Les diverses influences de Camille sont perceptibles Gainsbourg, Brigitte Fontaine, Horace Silver, Monk, André Minvielles, Bjork, Portishead, Ravel, Boris Vian, Fiona Apple, Tania Maria… Un grand moment musical ! Durée 90 minutes.
Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 9 71 58 59 47
English :
She will be accompanied by outstanding musicians, such as Minino Garay, an Argentinian percussionist who toured with Dee Dee Bridgewater for 20 years. Camille’s diverse influences are perceptible: Gainsbourg, Brigitte Fontaine, Horace Silver, Monk, André Minvielles, Bjork, Portishead, Ravel, Boris Vian, Fiona Apple, Tania Maria… A musical highlight! Duration: 90 minutes.
German :
Sie wird von herausragenden Musikern begleitet, wie dem argentinischen Perkussionisten Minino Garay, der unter anderem 20 Jahre lang mit Dee Dee Bridgewater auf Tournee war. Camilles vielfältige Einflüsse sind spürbar: Gainsbourg, Brigitte Fontaine, Horace Silver, Monk, André Minvielles, Bjork, Portishead, Ravel, Boris Vian, Fiona Apple, Tania Maria… Ein großer musikalischer Moment! Dauer: 90 Minuten.
Italiano :
Sarà accompagnata da musicisti eccezionali, tra cui Minino Garay, il percussionista argentino che ha trascorso 20 anni in tournée con Dee Dee Bridgewater. Le diverse influenze di Camille sono evidenti: Gainsbourg, Brigitte Fontaine, Horace Silver, Monk, André Minvielles, Bjork, Portishead, Ravel, Boris Vian, Fiona Apple, Tania Maria… Un momento di gloria musicale! Durata: 90 minuti.
Espanol :
Estará acompañada por algunos músicos excepcionales, como Minino Garay, el percusionista argentino que pasó 20 años de gira con Dee Dee Bridgewater. Las diversas influencias de Camille son evidentes: Gainsbourg, Brigitte Fontaine, Horace Silver, Monk, André Minvielles, Bjork, Portishead, Ravel, Boris Vian, Fiona Apple, Tania Maria… Todo un acontecimiento musical Duración: 90 minutos.
