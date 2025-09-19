West Side Story Esplanade Sourdille Givet
West Side Story Esplanade Sourdille Givet mardi 26 mai 2026.
West Side Story
Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes
West Side Story, inspiré de Roméo et Juliette, raconte l’histoire tragique de Tony et Maria, deux jeunes amoureux pris dans une guerre de gangs entre les Jets (Américains blancs) et les Sharks (immigrés portoricains) dans le New York des années 1950. Malgré leur amour pur, les préjugés raciaux et la violence engendrée par la haine mènent à une fin déchirante, soulignant l’absurdité des divisions ethniques et sociales.Plus de soixante ans après sa création, West Side Story reste d’une brûlante actualité. Les clivages entre groupes ethniques, religieux ou sociaux persistent, alimentés par la peur de l’autre et les discours de rejet. Pourtant, l’histoire nous montre, encore et encore, que ces divisions ne mènent qu’à la souffrance… Durée 90 minutes.
Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 9 71 58 59 47
English :
West Side Story, inspired by Romeo and Juliet, tells the tragic story of Tony and Maria, two young lovers caught up in a gang war between the Jets (white Americans) and the Sharks (Puerto Rican immigrants) in 1950s New York. Despite their pure love, racial prejudice and the violence engendered by hatred lead to a heartbreaking ending, underscoring the absurdity of ethnic and social divisions. Despite their pure love, racial prejudice and the violence generated by hatred lead to a heartbreaking ending, underscoring the absurdity of ethnic and social divisions.More than sixty years after its premiere, West Side Story remains a burning issue. Cleavages between ethnic, religious or social groups persist, fueled by fear of the other and rhetoric of rejection. Yet, time and again, history shows us that these divisions only lead to suffering… Running time 90 minutes.
German :
West Side Story, inspiriert von Romeo und Julia, erzählt die tragische Geschichte von Tony und Maria, zwei jungen Liebenden, die im New York der 1950er Jahre in einen Bandenkrieg zwischen den Jets (weiße Amerikaner) und den Sharks (puertoricanische Einwanderer) geraten. Trotz ihrer reinen Liebe führen Rassenvorurteile und die durch Hass erzeugte Gewalt zu einem herzzerreißenden Ende, das die Absurdität ethnischer und sozialer Spaltungen unterstreicht.Mehr als 60 Jahre nach ihrer Uraufführung ist die West Side Story immer noch von brennender Aktualität. Die Spaltungen zwischen ethnischen, religiösen oder sozialen Gruppen bestehen fort und werden durch die Angst vor dem Anderen und durch ablehnende Reden genährt. Doch die Geschichte zeigt uns immer wieder, dass diese Spaltungen nur zu Leid führen… Dauer 90 Minuten.
Italiano :
West Side Story, ispirato a Romeo e Giulietta, racconta la tragica storia di Tony e Maria, due giovani innamorati coinvolti nella guerra tra bande tra i Jets (bianchi americani) e gli Sharks (immigrati portoricani) nella New York degli anni Cinquanta. Nonostante il loro amore puro, i pregiudizi razziali e la violenza dell’odio portano a una fine straziante, sottolineando l’assurdità delle divisioni etniche e sociali. Nonostante il loro amore puro, i pregiudizi razziali e la violenza generata dall’odio portano a una fine straziante, sottolineando l’assurdità delle divisioni etniche e sociali.A più di sessant’anni dalla prima, West Side Story rimane più attuale che mai. Le divisioni tra gruppi etnici, religiosi e sociali persistono, alimentate dalla paura dell’altro e dalla retorica del rifiuto. Tuttavia, la storia ci dimostra ancora una volta che queste divisioni portano solo alla sofferenza… Durata 90 minuti.
Espanol :
West Side Story, inspirada en Romeo y Julieta, cuenta la trágica historia de Tony y María, dos jóvenes amantes atrapados en una guerra de bandas entre los Jets (estadounidenses blancos) y los Sharks (inmigrantes puertorriqueños) en el Nueva York de los años 50. A pesar de su amor puro, los prejuicios raciales y la violencia engendrada por el odio les llevan a un final desgarrador, subrayando lo absurdo de las divisiones étnicas y sociales. A pesar de su amor puro, los prejuicios raciales y la violencia engendrada por el odio conducen a un final desgarrador, subrayando lo absurdo de las divisiones étnicas y sociales.Más de sesenta años después de su estreno, West Side Story sigue siendo tan relevante como siempre. Las divisiones entre grupos étnicos, religiosos y sociales persisten, alimentadas por el miedo al otro y la retórica del rechazo. Sin embargo, la historia nos demuestra, una y otra vez, que estas divisiones sólo conducen al sufrimiento… Duración: 90 minutos.
L'événement West Side Story Givet a été mis à jour le 2025-09-19