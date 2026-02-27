Découverte des chauves-souris

Givet Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

À la tombée de la nuit, de petites ombres apparaissent et virevoltent autour des lampadaires… Qui sont-elles ?Cette animation familiale vous invite à partir à la découverte des chauves-souris, des animaux fascinants et souvent mal connus.Après une projection pour mieux comprendre leur mode de vie et casser les idées reçues, vous partirez pour une balade nocturne dans Charlemont, à la rencontre de ces mystérieux habitants de la nuit. Rendez-vous Lieu communiqué lors de l’inscription. Horaires 18h à 22h. GRATUIT et ouvert à tous. Inscription obligatoire auprès du Parc Naturel Régional des Ardennes (PNRA) au 03 24 42 90 57

Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57

English :

As night falls, little shadows appear and flutter around lampposts… Who are they? After a screening to help you better understand their way of life and dispel preconceived ideas, we’ll take you on an evening stroll around Charlemont, to meet these mysterious inhabitants of the night. Meeting point Location communicated upon registration. Times: 6pm to 10pm. FREE and open to all. Registration: obligatory with the Parc Naturel Régional des Ardennes (PNRA) on 03 24 42 90 57

