Givet

Vide-Maisons

Quartier de la Famenne Givet Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

C’est l’occasion rêvée de chiner des trésors cachés et de donner une seconde vie à de nombreux articles. Rendez-vous dans le quartier de la Famenne (Givet rive droite) pour une journée de bonnes affaires ! Bon à savoir Déballage sur la voie publique interdit. Réservé aux riverains, pas de déballage sur les trottoirs. Les participants seront identifiés par des ballons devant chaque maison participante. Organisation privée uniquement pour le riverains de la Famenne.

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Quartier de la Famenne Givet 08600 Ardennes Grand Est brocantefamenne@outlook.fr

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English :

It’s the perfect opportunity to find hidden treasures and give a second life to many items. Rendezvous in the Famenne district (Givet rive droite) for a day of bargains! Good to know: Unpacking on public roads prohibited. Reserved for local residents, no unpacking on sidewalks. Participants will be identified by balloons in front of each participating house. Private organization for Famenne residents only.

L’événement Vide-Maisons Givet a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme