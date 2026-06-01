Escape Game à la grotte de Nichet Plateau de Nichet Fromelennes
Escape Game à la grotte de Nichet Plateau de Nichet Fromelennes samedi 20 juin 2026.
Fromelennes
Escape Game à la grotte de Nichet
Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes Ardennes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Prix d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Avis à tous les jeunes aventuriers ! Venez participer à notre Escape Game La Revanche des Nutons spécialement conçu pour les enfants de 6 à 12 ans. De 10h00 à 17h00 sur réservation uniquement. Tarifs Entrée adulte 10€ Entrée enfant 7€
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Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 00 14
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English :
Calling all young adventurers! Come and take part in our Escape Game La Revanche des Nutons specially designed for children aged 6 to 12. From 10:00 am to 5:00 pm by reservation only. Prices: Adult admission: 10? Child admission: 7?
L’événement Escape Game à la grotte de Nichet Fromelennes a été mis à jour le 2026-06-06 par Ardennes Tourisme
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