Escape Game à la grotte de Nichet Plateau de Nichet Fromelennes samedi 20 juin 2026.

Fromelennes

Escape Game à la grotte de Nichet

Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes Ardennes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Prix d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Avis à tous les jeunes aventuriers ! Venez participer à notre Escape Game La Revanche des Nutons spécialement conçu pour les enfants de 6 à 12 ans. De 10h00 à 17h00 sur réservation uniquement. Tarifs Entrée adulte 10€ Entrée enfant 7€

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Plateau de Nichet Grotte de Nichet Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 00 14

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English :

Calling all young adventurers! Come and take part in our Escape Game La Revanche des Nutons specially designed for children aged 6 to 12. From 10:00 am to 5:00 pm by reservation only. Prices: Adult admission: 10? Child admission: 7?

L’événement Escape Game à la grotte de Nichet Fromelennes a été mis à jour le 2026-06-06 par Ardennes Tourisme