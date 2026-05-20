Fromelennes

Sortie nature Bain de forêt

Fromelennes Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Cette sortie nature est une invitation à l’immersion symbolique et consciente dans l’atmosphère de la forêt.Il ne s’agit pas d’une randonnée sportive, mais d’une promenade lente et contemplative, pour se reconnecter à l’instant présent. Informations pratiques Rendez-vous à 14h sur le parking des grottes de Nichet. Durée de la sortie nature 2h. GRATUIT. Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour. Chiens non autorisés. Inscription sur https//www.cen-champagne-ardenne.org/evenements ou au 06 70 03 67 62

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Fromelennes 08600 Ardennes Grand Est +33 6 70 03 67 62

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English :

This nature outing is an invitation to immerse yourself symbolically and consciously in the atmosphere of the forest, not as an athletic hike, but as a slow, contemplative walk to reconnect with the present moment. Practical information:Meet at 2pm at the Nichet caves parking lot. Duration: 2 hours. FREE OF CHARGE. Please bring appropriate footwear and clothing for the day’s weather. Dogs not allowed. Registration on https//www.cen-champagne-ardenne.org/evenements or 06 70 03 67 62

L’événement Sortie nature Bain de forêt Fromelennes a été mis à jour le 2026-05-20 par Ardennes Tourisme