Saint-Marceau

Concert d’été à Saint Marceau

Église de Saint Marceau Saint-Marceau Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert à l’église de Saint Marceau en soutien à l’association Colis solidaires Venezuela.Sous la direction de Timothée Monsellier, chef de chœur des deux chorales réunies pour l’occasion. Le samedi 20 juin à 18h à l’église de Saint Marceau.

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Église de Saint Marceau Saint-Marceau 08160 Ardennes Grand Est +33 6 88 07 30 27 maryse.raulin-ugarte@orange.fr

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English :

Concert in the church of Saint Marceau in support of the association Colis solidaires Venezuela, under the direction of Timothée Monsellier, conductor of the two choirs brought together for the occasion. Saturday June 20 at 6pm at Saint Marceau church.

L’événement Concert d’été à Saint Marceau Saint-Marceau a été mis à jour le 2026-05-19 par Ardennes Tourisme