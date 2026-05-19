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Concert d’été à Saint Marceau Saint-Marceau

Concert d’été à Saint Marceau Saint-Marceau

Concert d’été à Saint Marceau Saint-Marceau samedi 20 juin 2026.

Adresse : Église de Saint Marceau

Ville : 08160 Saint-Marceau

Département : Ardennes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Entrée libre

Saint-Marceau

Concert d’été à Saint Marceau

Église de Saint Marceau Saint-Marceau Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Concert à l’église de Saint Marceau en soutien à l’association Colis solidaires Venezuela.Sous la direction de Timothée Monsellier, chef de chœur des deux chorales réunies pour l’occasion. Le samedi 20 juin à 18h à l’église de Saint Marceau.
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Église de Saint Marceau Saint-Marceau 08160 Ardennes Grand Est +33 6 88 07 30 27  maryse.raulin-ugarte@orange.fr

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English :

Concert in the church of Saint Marceau in support of the association Colis solidaires Venezuela, under the direction of Timothée Monsellier, conductor of the two choirs brought together for the occasion. Saturday June 20 at 6pm at Saint Marceau church.

L’événement Concert d’été à Saint Marceau Saint-Marceau a été mis à jour le 2026-05-19 par Ardennes Tourisme