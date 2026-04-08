Warnécourt

Théâtre Les Dindes du Connecticut

Halle Simone Leroy Warnécourt Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La troupe Les mots passants présente Les Dindes du Connecticut 3 cousines issues de la respectable lignée des Dieulefit, n’ont en commun que leur nom de famille et une tante fortunée.A la mort de cette dernière, elles découvrent qu’elles en sont les héritières et c’est là que tout commence… Le 20 juin à 20h30

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Halle Simone Leroy Warnécourt 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 10 85 alain.chapellier@wanadoo.fr

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English :

The troupe Les mots passants presents Les Dindes du Connecticut (The Connecticut Turkeys): 3 cousins from the respectable Dieulefit family line have only their family name and a wealthy aunt in common, and when she dies, they discover that they are the heirs, and that’s where it all begins… June 20 at 8:30pm

L’événement Théâtre Les Dindes du Connecticut Warnécourt a été mis à jour le 2026-04-02 par Ardennes Tourisme