Warnécourt

Offrir le gîte aux hérissons

Halle de Warnécourt Warnécourt Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Venez découvrir la vie de ces petits mammifères menacés et participer à la fabrication de gîtes qui seront installés sur la commune de Warnécourt. Rendez‑vous Halle de Warnécourt Horaires 14h00‑17h00 Inscription contact@renard‑asso.org ‑ 03 24 33 54 23 Gratuit et ouvert à tous

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Halle de Warnécourt Warnécourt 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 54 23 contact@renard‑asso.org

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English :

Come and find out more about the lives of these endangered small mammals, and help build the cottages that will be installed in the commune of Warnécourt. Rendez?vous Halle de Warnécourt Times: 2:00 p.m.-5:00 p.m. Registration: contact@renard?asso.org ? 03 24 33 54 23 Free and open to all

L’événement Offrir le gîte aux hérissons Warnécourt a été mis à jour le 2026-04-04 par Ardennes Tourisme