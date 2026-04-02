Warnécourt

Théâtre Le Minotaure

Halle Simone Leroy Warnécourt Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir la pièce de théâtre, Le Minotaure.Enfermé dans un labyrinthe notre personnage prend forme et vie avec le comédien Victor Jadin la présence musicale du saxophoniste Pascal Wachez et la mise en scène de Bruno Nion. Victor Jadin incarne avec conviction notre héros de sa naissance à sa mort dans une Lecture-spectacle qui mélange lecture et jeu avec subtilité entraînant le public. Le samedi 5 septembre à 20h30

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Halle Simone Leroy Warnécourt 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 10 85 alain.chapellier@wanadoo.fr

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English :

Come and discover the play, Le Minotaure: trapped in a labyrinth, our character takes shape and comes to life with actor Victor Jadin, the musical presence of saxophonist Pascal Wachez and stage direction by Bruno Nion. Victor Jadin convincingly embodies our hero from birth to death in a Lecture-spectacle that subtly blends reading and acting, drawing the audience in. Saturday, September 5 at 8:30pm

L’événement Théâtre Le Minotaure Warnécourt a été mis à jour le 2026-04-02 par Ardennes Tourisme