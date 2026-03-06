Flore des prairies humides

Autry Ardennes

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez découvrir et apprendre à identifier la flore qui compose les prairies humides caractéristiques de la vallée de la Dormoise, classée Natura 2000. Animation gratuite inscription obligatoire Sortie animée par la Maison de la Nature de Boult-aux-Bois Le lieu du rendez-vous sera communiqué lors de l’inscription. Organisée par la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise Avec le financement de l’Union Européenne (réseau Natura 2000) et de la Région Grand Est

Autry 08250 Ardennes Grand Est +33 6 37 73 33 18 natura2000@argonne-ardennaise.fr

English :

Come and discover and learn to identify the flora that makes up the characteristic wet meadows of the Dormoise valley, a Natura 2000 site. The meeting place will be communicated upon registration. Organized by Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise With funding from the European Union (Natura 2000 network) and Région Grand Est

