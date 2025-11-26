Festival des Cafés Viel-Saint-Remy Viel-Saint-Remy

Festival des Cafés Viel-Saint-Remy

3 Rue devant L’Église Viel-Saint-Remy Ardennes

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

2026-06-20

Rendez-vous à la Salle communale de Viel-Saint-Remy pour le Festival des Cafés. Au programme une soirée conviviale et festive animée par le groupe ROSEBUD , qui promet une ambiance musicale inoubliable. Entrée libre.Possibilité de repas sur réservation au 06 15 45 72 31 . Ne manquez pas ce rendez-vous sous le signe de la bonne humeur et de la musique !

3 Rue devant L’Église Viel-Saint-Remy 08270 Ardennes Grand Est +33 6 15 45 72 31 accueiloacp@gmail.com

English :

Join us at the Salle communale in Viel-Saint-Remy for the Festival des Cafés. On the program: a convivial, festive evening hosted by the group ROSEBUD, who promise an unforgettable musical atmosphere. Free admission, with meals available on reservation by calling 06 15 45 72 31. Don’t miss this musical event!

German :

Treffpunkt im Gemeindesaal von Viel-Saint-Remy für das Festival des Cafés. Auf dem Programm steht ein geselliger und festlicher Abend, der von der Gruppe ROSEBUD moderiert wird, die eine unvergessliche musikalische Atmosphäre verspricht. Der Eintritt ist frei, Mahlzeiten können unter der Nummer 06 15 45 72 31 reserviert werden. Verpassen Sie nicht diesen Termin im Zeichen der guten Laune und der Musik!

Italiano :

Unitevi a noi nella Salle communale di Viel-Saint-Remy per il Festival des Cafés. In programma: una serata conviviale e festosa, con il gruppo ROSEBUD, che promette un’atmosfera musicale indimenticabile. L’ingresso è gratuito e i pasti possono essere prenotati chiamando il numero 06 15 45 72 31. Non perdetevi questa divertente serata di musica!

Espanol :

Únase a nosotros en la Salle communale de Viel-Saint-Remy con motivo del Festival des Cafés. El programa incluye una velada festiva y distendida a cargo del grupo ROSEBUD, que promete un ambiente musical inolvidable. La entrada es gratuita y las comidas pueden reservarse llamando al 06 15 45 72 31. No se pierda esta velada musical llena de diversión

