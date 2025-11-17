Ardenne Méga-Trail Les voies de l’héritage Les Hautes-Rivières

Ardenne Méga-Trail Les voies de l’héritage

Rue du château d’eau Les Hautes-Rivières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-18

Ardennes Méga Trail(AMT) fait partie des grands rendez-vous du trail de la région Est. 4 formats de courses au programme qui sillonnent le massif ardennais au fil des vallées de la Meuse et du Semoy entre chemins forestiers et sentiers monotraces. Tous les départs et les arrivées se font depuis les Hautes-Rivières. Parcours certifiés ITRA. Cette 16ème édition avec un Supr’AMT et un AMT Kids avec 3 courses

.

Rue du château d’eau Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est

English :

Ardennes Méga Trail(AMT) is one of the major trail events in the eastern region. there are 4 race formats on the program, criss-crossing the Ardennes massif along the Meuse and Semoy valleys, between forest paths and single-track trails. All starts and finishes are from Hautes-Rivières. ITRA-certified routes. This 16th edition features a Supr’AMT and an AMT Kids with 3 races

German :

Der Ardennes Méga Trail (AMT) gehört zu den großen Trail-Events in der Ostregion. es stehen 4 Laufformate auf dem Programm, die das Ardennenmassiv entlang der Täler der Maas und des Semoy zwischen Waldwegen und einspurigen Pfaden durchqueren. Alle Starts und Ankünfte erfolgen von Les Hautes-Rivières aus. Die Strecken sind ITRA-zertifiziert. Diese 16. Ausgabe mit einem Supr’AMT und einem AMT Kids mit 3 Rennen

Italiano :

L’Ardennes Méga Trail (AMT) è uno dei principali eventi trail della regione orientale. il programma prevede 4 formati di gara, che attraversano il massiccio delle Ardenne lungo le valli della Mosa e del Semoy, tra sentieri forestali e single-track. Tutte le partenze e gli arrivi sono da Hautes-Rivières. Percorsi certificati ITRA. Questa 16a edizione prevede una Supr’AMT e una AMT Kids con 3 gare

Espanol :

El Ardennes Méga Trail (AMT) es uno de los principales eventos de trail de la región oriental. el programa incluye 4 formatos de carrera que atraviesan el macizo de las Ardenas por los valles del Mosa y del Semoy, entre pistas forestales y senderos de una sola pista. Todas las salidas y llegadas son desde Hautes-Rivières. Recorridos certificados ITRA. Esta 16ª edición con un Supr’AMT y un AMT Kids con 3 carreras

L’événement Ardenne Méga-Trail Les voies de l’héritage Les Hautes-Rivières a été mis à jour le 2025-11-14 par Ardennes Tourisme