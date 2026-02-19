Solstice saucisse

Mon jardin Omont Ardennes

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

2026-06-19

Réservez vos 19 & 20 juin ! Au programme concert, bal et DJ pour danser jusqu’au bout de la nuit. De 18h à 2h aux Jardins d’art d’Omont.

Mon jardin Omont 08430 Ardennes Grand Est +33 6 66 91 09 51 orga.bronca@gmail.com

English :

Book your June 19 & 20! Concert, ball and DJ to dance the night away. From 6 p.m. to 2 a.m. at the Jardins d’art d’Omont.

L’événement Solstice saucisse Omont a été mis à jour le 2026-02-18 par Ardennes Tourisme