Poix-Terron

Fête de la musique Poix Terron

Salle de la Vence Poix-Terron Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Rendez-vous à la fête de la musique de Poix Terron le 19 juin à 19h30Au programme Prestation des élèves de l’école de musique de Signy l’Abbaye , Chanson française et pop anglo-saxonne avec Les Égarés , Rock, ska et punk avec Les Kipenska . Buvette et petite restauration sur place. Rendez vous à partir de 19h30, à la salle de la Vence. Organisé par Festi’Poix et la mairie de Poix Terron

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Salle de la Vence Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 6 33 09 93 61 festipoix@orange.fr

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English :

Join us at the Poix Terron music festival on June 19th at 7:30pm. Program: Performance by students from the Signy l’Abbaye music school , French chanson and Anglo-Saxon pop with Les Égarés , Rock, ska and punk with Les Kipenska . Refreshments and snacks on site. See you from 7.30pm, at the Salle de la Vence. Organized by Festi’Poix and Poix Terron town council

L’événement Fête de la musique Poix Terron Poix-Terron a été mis à jour le 2026-05-19 par Ardennes Tourisme