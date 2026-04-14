Atelier d’illustration avec CSIL Poix Terron Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron

Poix-Terron

Atelier d’illustration avec CSIL Poix Terron

Médiathèque de Poix Terron 7 bis route de Montigny Poix-Terron Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Le 9 septembre à 14h à la Médiathèque de Poix Terron L’illustratrice Csil vous invite à découvrir son univers graphique le temps d’un atelier parents-enfants.Petits et grands auront l’occasion d’explorer différentes techniques d’illustration, de jouer avec les formes, les couleurs et les textures, et de laisser libre cours à leur inventivité. Durée 1h30 Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons

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Médiathèque de Poix Terron 7 bis route de Montigny Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 36 98 41 mediathequepoixterron@orange.fr

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English :

September 9 at 2pm at the Médiathèque de Poix Terron Illustrator Csil invites you to discover her graphic universe during a parent-child workshop. Children and adults will have the opportunity to explore different illustration techniques, play with shapes, colors and textures, and give free rein to their inventiveness…? Duration: 1h30 Discover the rest of the Seasonal Pages program

L’événement Atelier d’illustration avec CSIL Poix Terron Poix-Terron a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme