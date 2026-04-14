Atelier d’illustration avec CSIL Poix Terron Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron
Atelier d’illustration avec CSIL Poix Terron Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron mercredi 9 septembre 2026.
Poix-Terron
Atelier d’illustration avec CSIL Poix Terron
Médiathèque de Poix Terron 7 bis route de Montigny Poix-Terron Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Le 9 septembre à 14h à la Médiathèque de Poix Terron L’illustratrice Csil vous invite à découvrir son univers graphique le temps d’un atelier parents-enfants.Petits et grands auront l’occasion d’explorer différentes techniques d’illustration, de jouer avec les formes, les couleurs et les textures, et de laisser libre cours à leur inventivité. Durée 1h30 Découvrez le reste de la programmation des Pages de Saisons
.
Médiathèque de Poix Terron 7 bis route de Montigny Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 36 98 41 mediathequepoixterron@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
September 9 at 2pm at the Médiathèque de Poix Terron Illustrator Csil invites you to discover her graphic universe during a parent-child workshop. Children and adults will have the opportunity to explore different illustration techniques, play with shapes, colors and textures, and give free rein to their inventiveness…? Duration: 1h30 Discover the rest of the Seasonal Pages program
L’événement Atelier d’illustration avec CSIL Poix Terron Poix-Terron a été mis à jour le 2026-04-14 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Poix-Terron (Ardennes)
- Journée adoption chats et chatons Poix-Terron 10 mai 2026
- Sortie pour toute la famille fêtons la nature en famille Poix-Terron 23 mai 2026
- Les chauves-souris de nos villages Poix-Terron 7 août 2026
- Sortie Pour toute la famille le défi du Cabinet des curiosités Poix-Terron 24 octobre 2026
- Sortie Pour toute la famille jouons avec la nature Poix-Terron 12 décembre 2026