Poix-Terron

Sortie Pour toute la famille le défi du Cabinet des curiosités

Poix-Terron Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Venez résoudre en famille les énigmes du cabinet des curiosités de la nature. Saurez-vous percer les secrets qui entourent la nature ardennaise ? Jeu type escape game en salle, à partir de 6 ans. Rendez‑vous Lieu communiqué lors de l’inscription Horaires 14h00‑16h00 Inscription contact@renard‑asso.org ‑ 03 24 33 54 23 Gratuit et ouvert à tous

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Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 54 23 contact@renard‑asso.org

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English :

Come and solve the riddles of nature’s cabinet of curiosities with your family. Can you unlock the secrets of Ardennes nature? Indoor escape game, ages 6 and up. Meeting point Times: 2:00-4:00 pm Registration: contact@renard?asso.org ? 03 24 33 54 23 Free and open to all

L’événement Sortie Pour toute la famille le défi du Cabinet des curiosités Poix-Terron a été mis à jour le 2026-04-04 par Ardennes Tourisme