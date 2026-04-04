Sortie Pour toute la famille jouons avec la nature Poix-Terron
Sortie Pour toute la famille jouons avec la nature Poix-Terron samedi 12 décembre 2026.
Poix-Terron
Sortie Pour toute la famille jouons avec la nature
Poix-Terron Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Une après-midi conviviale et familiale où petits et grands pourront se retrouver autour d’un goûter pour jouer à des jeux de société sur le thème de la nature. Rendez‑vous Lieu communiqué lors de l’inscription Horaires 15h00‑18h00 Inscription contact@renard‑asso.org ‑ 03 24 33 54 23 Gratuit et ouvert à tous
.
Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 54 23 contact@renard‑asso.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A convivial family afternoon where young and old can enjoy a snack and play board games on the theme of nature. Meeting point Times: 3:00-6:00 pm Registration: contact@renard?asso.org ? 03 24 33 54 23 Free and open to all
L’événement Sortie Pour toute la famille jouons avec la nature Poix-Terron a été mis à jour le 2026-04-04 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Poix-Terron (Ardennes)
- Journée adoption chats et chatons Poix-Terron 10 mai 2026
- Sortie pour toute la famille fêtons la nature en famille Poix-Terron 23 mai 2026
- Les chauves-souris de nos villages Poix-Terron 7 août 2026
- Atelier d’illustration avec CSIL Poix Terron Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron 9 septembre 2026
- Sortie Pour toute la famille le défi du Cabinet des curiosités Poix-Terron 24 octobre 2026