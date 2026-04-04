Poix-Terron

Sortie Pour toute la famille jouons avec la nature

Poix-Terron Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Une après-midi conviviale et familiale où petits et grands pourront se retrouver autour d’un goûter pour jouer à des jeux de société sur le thème de la nature. Rendez‑vous Lieu communiqué lors de l’inscription Horaires 15h00‑18h00 Inscription contact@renard‑asso.org ‑ 03 24 33 54 23 Gratuit et ouvert à tous

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Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 54 23 contact@renard‑asso.org

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English :

A convivial family afternoon where young and old can enjoy a snack and play board games on the theme of nature. Meeting point Times: 3:00-6:00 pm Registration: contact@renard?asso.org ? 03 24 33 54 23 Free and open to all

L’événement Sortie Pour toute la famille jouons avec la nature Poix-Terron a été mis à jour le 2026-04-04 par Ardennes Tourisme