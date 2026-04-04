Poix-Terron

Les chauves-souris de nos villages

Poix-Terron Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Souvent méconnues, les chauves-souris jouent pourtant un rôle essentiel. Cette animation propose une présentation en salle pour découvrir leur mode de vie, suivie d’une promenade au crépuscule, équipée de détecteurs à ultrasons, pour partir à leur recherche. Rendez‑vous Lieu communiqué lors de l’inscription Horaires 19h30‑22h30 Inscription contact@renard‑asso.org ‑ 03 24 33 54 23 Gratuit et ouvert à tous

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Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 54 23 contact@renard‑asso.org

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English :

Bats are often misunderstood, yet they play an essential role. This event features an indoor presentation on their way of life, followed by a twilight walk equipped with ultrasonic detectors in search of bats. Dates Times: 7:30pm?10:30pm Registration: contact@renard?asso.org ? 03 24 33 54 23 Free and open to all

L’événement Les chauves-souris de nos villages Poix-Terron a été mis à jour le 2026-04-04 par Ardennes Tourisme