UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Poix-Terron

Chantier en fête au futur tiers-lieu ! Poix-Terron

samedi 3 octobre 2026 · Poix-Terron

Chantier en fête au futur tiers-lieu ! Poix-Terron

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Adresse
Place de la gare
Ville
08430 Poix-Terron
Département
Ardennes
Tarif

Poix-Terron

Chantier en fête au futur tiers-lieu !

Place de la gare Poix-Terron Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Fête de chantier reportée au 3 octobre 2026 Programme à venir.
  .

Place de la gare Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 24 83  contact@lalocomotive.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Construction site celebration postponed to October 3, 2026. Upcoming events.

L’événement Chantier en fête au futur tiers-lieu ! Poix-Terron a été mis à jour le 2026-06-30 par Ardennes Tourisme

À voir aussi à Poix-Terron (Ardennes)