AGENDA · Poix-Terron
Chantier en fête au futur tiers-lieu ! Poix-Terron
samedi 3 octobre 2026 · Poix-Terron
Informations pratiques
Poix-Terron
Chantier en fête au futur tiers-lieu !
Place de la gare Poix-Terron Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Fête de chantier reportée au 3 octobre 2026 Programme à venir.
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Place de la gare Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 24 83 contact@lalocomotive.org
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English :
Construction site celebration postponed to October 3, 2026. Upcoming events.
L’événement Chantier en fête au futur tiers-lieu ! Poix-Terron a été mis à jour le 2026-06-30 par Ardennes Tourisme
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