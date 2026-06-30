Informations pratiques

Poix-Terron

Chantier en fête au futur tiers-lieu !

Place de la gare Poix-Terron Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Fête de chantier reportée au 3 octobre 2026 Programme à venir.

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Place de la gare Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 24 83 contact@lalocomotive.org

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English :

Construction site celebration postponed to October 3, 2026. Upcoming events.

L’événement Chantier en fête au futur tiers-lieu ! Poix-Terron a été mis à jour le 2026-06-30 par Ardennes Tourisme