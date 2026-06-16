Poix-Terron

La flûte enchantée, opéra promenade de W.A. Mozart

Poix-Terron Ardennes

Tarif : 15 – 15 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Le jeudi 27 août à 19h30 à Poix Terron. Cet été, champs, villages et pâturages du Grand Est seront enchantés par la musique de Mozart. Petits et grands, connaisseurs et novices, venez succomber aux charmes d’une flûte magique qui nous invite, encore et toujours, à nous émerveiller de l’opéra. Cet Opéra Promenade vous propose de suivre 15 artistes à travers les rues et les paysages de votre village. Ils vous chanteront, en français, l’histoire de Tamino et Pamina, poursuivis par le grand Sarastro et la fameuse Reine de la Nuit. Chaussures confortables conseillées pour une promenade musicale dans les meilleures conditions. Réservation conseillée Conseillé dès 8 ans.

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Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 7 83 57 94 58 contact@ensemblevirevolte.com

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English :

Thursday, August 27, at 7:30 p.m. in Poix Terron. This summer, the fields, villages, and pastures of the Grand Est region will be enchanted by the music of Mozart. Young and old, connoisseurs and novices alike, come and succumb to the charms of a magical flute that invites us, time and again, to marvel at the opera. This “Opéra Promenade” invites you to follow 15 artists through the streets and landscapes of your village. They will sing, in French, the story of Tamino and Pamina, pursued by the great Sarastro and the famous Queen of the Night. Comfortable shoes are recommended for a musical stroll in the best possible conditions. Reservations are recommended. Recommended for ages 8 and up.

L’événement La flûte enchantée, opéra promenade de W.A. Mozart Poix-Terron a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme