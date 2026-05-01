Opéra sur grand écran Route de Montigny Poix-Terron
Opéra sur grand écran Route de Montigny Poix-Terron vendredi 29 mai 2026.
Poix-Terron
Opéra sur grand écran
Route de Montigny Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Vendredi 29 mai à la médiathèque de Poix Terron. L’association Pix’In vous propose une projection de l’opéra Tosca de G. Puccini. L’occasion unique de découvrir un classique ! Entré gratuite | réservé aux adhérents
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Route de Montigny Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 24 83 contact@lalocomotive.org
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English :
Friday May 29 at the Poix Terron media library. The Pix’In association invites you to a screening of G. Puccini’s opera Tosca. A unique opportunity to discover a classic! Free admission | members only
L’événement Opéra sur grand écran Poix-Terron a été mis à jour le 2026-05-21 par Ardennes Tourisme
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