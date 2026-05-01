Opéra sur grand écran Route de Montigny Poix-Terron

Poix-Terron

Opéra sur grand écran

Route de Montigny Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Vendredi 29 mai à la médiathèque de Poix Terron. L’association Pix’In vous propose une projection de l’opéra Tosca de G. Puccini. L’occasion unique de découvrir un classique ! Entré gratuite | réservé aux adhérents

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Route de Montigny Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 24 83 contact@lalocomotive.org

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English :

Friday May 29 at the Poix Terron media library. The Pix’In association invites you to a screening of G. Puccini’s opera Tosca. A unique opportunity to discover a classic! Free admission | members only

L’événement Opéra sur grand écran Poix-Terron a été mis à jour le 2026-05-21 par Ardennes Tourisme