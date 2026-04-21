Poix-Terron

Journée adoption chats et chatons

Salle du pré Waguet Poix-Terron Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

L’association le TIPI des chats organise une nouvelle journée d’adoption de chats et chatons à Poix-Terron. Rendez-vous de 10h à 16h le dimanche 10 mai. Entrée gratuite Attention, adopter un animal doit être un choix réfléchi, ce sont des êtres vivants et sensibles que l’on accueille pour la vie.

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Salle du pré Waguet Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 6 77 95 43 35 tipideschats@orange.fr

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English :

The TIPI des chats association is organizing another adoption day for cats and kittens in Poix-Terron. From 10 a.m. to 4 p.m. on Sunday, May 10. Free admission Please note that adopting an animal must be a conscious choice, as these are living, sensitive beings that we welcome for life.

L’événement Journée adoption chats et chatons Poix-Terron a été mis à jour le 2026-04-21 par Ardennes Tourisme