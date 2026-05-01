Théâtre Mal de mère avec Valérie Lombard Salle de la Vence Poix-Terron
Théâtre Mal de mère avec Valérie Lombard Salle de la Vence Poix-Terron samedi 30 mai 2026.
Poix-Terron
Théâtre Mal de mère avec Valérie Lombard
Salle de la Vence 5 route de Montigny Poix-Terron Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Seule-en-scène écrit et interprété par Valérie LOMBARD.Un spectacle mêlant humour et émotion, dans lequel la plupart des parents se reconnaîtront. Les dons récoltés au chapeau sont donnés à l’association Roseau. Rendez-vous le 30 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Poix Terron.
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Salle de la Vence 5 route de Montigny Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 6 83 16 36 48 lesmotspassants08@orange.fr
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English :
A one-woman show, written and performed by Valérie LOMBARD, mixing humor and emotion, in which most parents will recognize themselves. Donations collected by the hatful are donated to the Roseau association. See you on May 30 at 8.30pm at the Poix Terron village hall.
L’événement Théâtre Mal de mère avec Valérie Lombard Poix-Terron a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme
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