Poix-Terron

Sortie pour toute la famille fêtons la nature en famille

Poix-Terron Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la fête de la nature, venez en famille participer à des activités nature et prenez part à un piquenique champêtre et convivial. Rendez‑vous Lieu communiqué lors de l’inscription Horaires 10h00‑14h00 Inscription contact@renard‑asso.org ‑ 03 24 33 54 23 Gratuit et ouvert à tous

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Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 54 23 contact@renard‑asso.org

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English :

For the Fête de la Nature, bring the whole family to take part in nature activities and enjoy a friendly picnic in the countryside. Meeting point Times: 10:00 am?2:00 pm Registration: contact@renard?asso.org ? 03 24 33 54 23 Free and open to all

L’événement Sortie pour toute la famille fêtons la nature en famille Poix-Terron a été mis à jour le 2026-04-04 par Ardennes Tourisme