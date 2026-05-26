Haybes

Concours de Pétanque

Place du Vivier Haybes Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Ouvert à tous. Les inscriptions au concours auront lieu à 18h15. Jet du but à 19h. Équipes en doublettes formées. Concours en 4 tours. Buvette et petite restauration sur place.

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Place du Vivier Haybes 08170 Ardennes Grand Est +33 6 29 83 35 00

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English :

Open to all. Competition registration at 6.15pm. Goal-throwing at 7pm. Doubles teams. Competition in 4 rounds. Refreshments and snacks on site.

L’événement Concours de Pétanque Haybes a été mis à jour le 2026-05-26 par Ardennes Tourisme