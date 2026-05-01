Homécourt

16e festival de l’accordéon

place général leclerc Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

16e festival de l’accordéon organisé par l’Accordéon Club Lorrain.

Entrée gratuite sur réservation

Tombola spéciale jeune chèques-cadeaux à gagner pour apprentissage de la musiqueTout public

0 .

place général leclerc Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 27 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

16th Accordion Festival organized by Accordéon Club Lorrain.

Free admission on reservation

Special raffle for young people: gift vouchers to be won for learning music

L’événement 16e festival de l’accordéon Homécourt a été mis à jour le 2026-05-12 par MILTOL