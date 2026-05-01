16e festival de l’accordéon Homécourt
16e festival de l’accordéon Homécourt samedi 23 mai 2026.
Homécourt
16e festival de l’accordéon
place général leclerc Homécourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
16e festival de l’accordéon organisé par l’Accordéon Club Lorrain.
Entrée gratuite sur réservation
Tombola spéciale jeune chèques-cadeaux à gagner pour apprentissage de la musiqueTout public
0 .
place général leclerc Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 27 12
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English :
16th Accordion Festival organized by Accordéon Club Lorrain.
Free admission on reservation
Special raffle for young people: gift vouchers to be won for learning music
L’événement 16e festival de l’accordéon Homécourt a été mis à jour le 2026-05-12 par MILTOL