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16e festival de l’accordéon Homécourt

16e festival de l’accordéon Homécourt

16e festival de l’accordéon Homécourt samedi 23 mai 2026.

Adresse : place général leclerc

Ville : 54310 Homécourt

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Homécourt

16e festival de l’accordéon

place général leclerc Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

16e festival de l’accordéon organisé par l’Accordéon Club Lorrain.
Entrée gratuite sur réservation
Tombola spéciale jeune chèques-cadeaux à gagner pour apprentissage de la musiqueTout public
0  .

place général leclerc Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 27 12 

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English :

16th Accordion Festival organized by Accordéon Club Lorrain.
Free admission on reservation
Special raffle for young people: gift vouchers to be won for learning music

L’événement 16e festival de l’accordéon Homécourt a été mis à jour le 2026-05-12 par MILTOL