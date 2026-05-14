16ème édition de la régate du Commandant Thoreux Yacht Club Saint-Briac Saint-Briac-sur-Mer
16ème édition de la régate du Commandant Thoreux Yacht Club Saint-Briac Saint-Briac-sur-Mer jeudi 6 août 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
16ème édition de la régate du Commandant Thoreux
Yacht Club Saint-Briac Plage de la petite Salinette Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Rendez-vous le jeudi 6 août 2026 pour l’événement incontournable de la baie de Saint-Briac. Que vous soyez compétiteur dans l’âme ou plaisancier amateur, rejoignez ce grand rassemblement maritime !
Le programme
10h00 Départ dans la baie (entre Saint-Briac et l’île des Ebihens).
13h 14h Arrivées spectaculaires devant le Yacht Club.
18h00 Cocktail convivial sur la plage de la Salinette
Pourquoi participer ?
-Épreuve comptant pour les Voiles d’Émeraude.
-Ouvert à TOUS les habitables (Cornish, Muscadet, First, Dragons, Cormorans…).
-Nombreux prix tirés au sort (2 par bateau) et Tee-shirts offerts !
-Hommage Une régate en mémoire de Pierre Thoreux, commandant de paquebots légendaires comme le Normandie. Un événement porté avec passion par son petit-fils, Philippe le Chevalier.
Inscriptions en ligne https://inscription.ycsb.fr
Informations 06 84 12 33 12 .
Yacht Club Saint-Briac Plage de la petite Salinette Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 31 45
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English :
L’événement 16ème édition de la régate du Commandant Thoreux Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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