Avant-première Après-Soleil Le Nessay Boulevard du Bechay Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer

Avant-première Après-Soleil Le Nessay

Boulevard du Bechay Bar Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:00:00

fin : 2026-05-14 22:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Avant-première Après-Soleil, au Nessay !

DJ Raph, cocktails… dans une ambiance décontractée, face à l’un des plus beaux couchers de soleil de la côte.

Un moment suspendu pour terminer la semaine: un verre à la main, le soleil qui décline, la musique qui monte… et l’envie de prolonger l’instant. .

Boulevard du Bechay Bar Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 21 02 10

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English :

L’événement Avant-première Après-Soleil Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme