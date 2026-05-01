Avant-première Après-Soleil Le Nessay Boulevard du Bechay Saint-Briac-sur-Mer
Avant-première Après-Soleil Le Nessay Boulevard du Bechay Saint-Briac-sur-Mer jeudi 14 mai 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
Avant-première Après-Soleil Le Nessay
Boulevard du Bechay Bar Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:00:00
fin : 2026-05-14 22:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Avant-première Après-Soleil, au Nessay !
DJ Raph, cocktails… dans une ambiance décontractée, face à l’un des plus beaux couchers de soleil de la côte.
Un moment suspendu pour terminer la semaine: un verre à la main, le soleil qui décline, la musique qui monte… et l’envie de prolonger l’instant. .
Boulevard du Bechay Bar Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 21 02 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Avant-première Après-Soleil Le Nessay Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine)
- Atelier de création avec Supereditions École des Cap-Horniers Saint-Briac-sur-Mer 13 mai 2026
- Sortie nature Kayak découverte du littoral et faune ornithologique Saint-Briac-sur-Mer 16 mai 2026
- Atelier pâtisserie de la Briacine fraisier La Briacine Saint-Briac-sur-Mer 20 mai 2026
- Les Rencontres du Littoral Saint-Lunaire 22 mai 2026
- Sortie nature Kayak découverte du littoral et faune ornithologique Saint-Briac-sur-Mer 23 mai 2026