16ème édition du Festival du Grand Format Les Pussifolies Pussigny
16ème édition du Festival du Grand Format Les Pussifolies Pussigny dimanche 14 juin 2026.
Pussigny
16ème édition du Festival du Grand Format Les Pussifolies
Pussigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Une trentaine d’artistes réalisent en direct 30 œuvres géantes pour l’étonnant Concours des Grands Formats de Pussigny. Les œuvres de 4m x 2m resteront exposées jusqu’à fin octobre dans les rues du villages.
Nouvelle édition des Pussifolies .
Une journée hors du commun au cœur de la création. 30 artistes réaliseront en direct 30 œuvres géantes pour l’étonnant Concours des Grands Formats de Pussigny. Les toiles de 4 m x 2 m resteront exposées jusqu’à fin octobre dans les rues du villages. Toute la journée, le village se transforme en un gigantesque atelier à ciel ouvert où, entre les grands formats, se glissent de nombreux exposants sculpteurs, céramistes, tapissier, et autres artisans d’art…
Petite restauration et buvette sur place. .
Pussigny 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 01 78 lespussifolies@gmail.com
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English :
On Sunday June 2, some 30 artists created 30 giant live works for Pussigny’s astonishing Concours des Grands Formats. The 4m x 2m works will remain on display in the village streets until the end of October.
L’événement 16ème édition du Festival du Grand Format Les Pussifolies Pussigny a été mis à jour le 2026-05-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme