Pussigny

16ème édition du Festival du Grand Format Les Pussifolies

Pussigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Une trentaine d’artistes réalisent en direct 30 œuvres géantes pour l’étonnant Concours des Grands Formats de Pussigny. Les œuvres de 4m x 2m resteront exposées jusqu’à fin octobre dans les rues du villages.

Nouvelle édition des Pussifolies .

Une journée hors du commun au cœur de la création. 30 artistes réaliseront en direct 30 œuvres géantes pour l’étonnant Concours des Grands Formats de Pussigny. Les toiles de 4 m x 2 m resteront exposées jusqu’à fin octobre dans les rues du villages. Toute la journée, le village se transforme en un gigantesque atelier à ciel ouvert où, entre les grands formats, se glissent de nombreux exposants sculpteurs, céramistes, tapissier, et autres artisans d’art…

Petite restauration et buvette sur place. .

Pussigny 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 01 78 lespussifolies@gmail.com

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English :

On Sunday June 2, some 30 artists created 30 giant live works for Pussigny’s astonishing Concours des Grands Formats. The 4m x 2m works will remain on display in the village streets until the end of October.

L’événement 16ème édition du Festival du Grand Format Les Pussifolies Pussigny a été mis à jour le 2026-05-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme