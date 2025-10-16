16h04 : Ramène ta science Bibliothèque Assia Djebar Paris

16h04 : Ramène ta science Bibliothèque Assia Djebar Paris mercredi 28 janvier 2026.

Ramène ta science les mercredis :

28 janvier – C’est quoi… ?

25 mars – C’est quoi… ?

27 mai – C’est quoi la photographie ?

Découvrir le monde, comprendre les choses, se poser des questions … Ici, les petits scientifiques en herbe s’en donnent à cœur joie !

A partir de janvier, un mercredi bimestriel à 16h04, inscription sur place à partir de 15h

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis