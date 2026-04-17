17 ème Fête des Tours Village de Bruch Bruch

Bruch

17 ème Fête des Tours

Village de Bruch Place Bertrand de Lamothe Bruch Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

La Compagnie des Tours propose son animation phare au coeur de Bruch. Programme de la fête des Tours

Samedi à partir de 14h et dimanche dès 11h

– Camp viking

– Vie quotidienne du Moyen-Âge

– Déambulations musicales

– Spectacles fixes

– Spectacle de feu le samedi soir à 22h30

– Lancer de hache

– Contes

– Artisans

– Métiers anciens

Spectacle de feu le samedi à 22h30 .

Village de Bruch Place Bertrand de Lamothe Bruch 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 81 13 81 lacompagniedestours@gmail.com

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English : 17 ème Fête des Tours

L’événement 17 ème Fête des Tours Bruch a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Albret