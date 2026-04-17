17 ème Fête des Tours Village de Bruch Bruch
17 ème Fête des Tours Village de Bruch Bruch samedi 23 mai 2026.
Bruch
17 ème Fête des Tours
Village de Bruch Place Bertrand de Lamothe Bruch Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
La Compagnie des Tours propose son animation phare au coeur de Bruch. Programme de la fête des Tours
Samedi à partir de 14h et dimanche dès 11h
– Camp viking
– Vie quotidienne du Moyen-Âge
– Déambulations musicales
– Spectacles fixes
– Spectacle de feu le samedi soir à 22h30
– Lancer de hache
– Contes
– Artisans
– Métiers anciens
Spectacle de feu le samedi à 22h30 .
Village de Bruch Place Bertrand de Lamothe Bruch 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 81 13 81 lacompagniedestours@gmail.com
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English : 17 ème Fête des Tours
L’événement 17 ème Fête des Tours Bruch a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Albret