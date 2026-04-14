175 ans, 175 km de natation !, Piscine du Pré-du-Camp, Genève

175 ans, 175 km de natation ! Samedi 30 mai, 09h00 Piscine du Pré-du-Camp

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

175 ans, 175 km en relais natation, un défi collectif à Plan-les-Ouates ! Animations natation, natation artistique, triathlon rythmeront cette journée festive à la piscine.

Piscine du Pré-du-Camp 11 Route des Chevaliers de Malte Genève 1228 Genève

175 ans, 175 km en relais natation, un défi collectif à Plan-les-Ouates ! Animations natation, natation artistique, triathlon rythmeront cette journée festive à la piscine du Pré-du-Camp

Club de natation de Plan-les-Ouates