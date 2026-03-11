17ème Blanchefort nature stade municipal Serge Fleygnac Lagraulière

17ème Blanchefort nature

stade municipal Serge Fleygnac route de la piscine Lagraulière Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Les 2 châteux 25 km 500 m D+Départ 9 h 15 Tarif 20 €

La Blanchefort 18.50 km 350 m D+ Départ 10 h tARIF 16 €

Le Brezou 12 km 200 m D+ Départ à 10 h Tarif 12 €

La rando des 2 châteaux 11.5 km Départ libre entre 8 h et 9 h Tarif 10 €

Ces tarifs incluent le plateau repas à l’arrivée

Inscription sur www.jorganize.fr .

stade municipal Serge Fleygnac route de la piscine Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 71 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 17ème Blanchefort nature

L’événement 17ème Blanchefort nature Lagraulière a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze