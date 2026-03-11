17ème Blanchefort nature stade municipal Serge Fleygnac Lagraulière
17ème Blanchefort nature stade municipal Serge Fleygnac Lagraulière dimanche 7 juin 2026.
stade municipal Serge Fleygnac route de la piscine Lagraulière Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
2026-06-07
Les 2 châteux 25 km 500 m D+Départ 9 h 15 Tarif 20 €
La Blanchefort 18.50 km 350 m D+ Départ 10 h tARIF 16 €
Le Brezou 12 km 200 m D+ Départ à 10 h Tarif 12 €
La rando des 2 châteaux 11.5 km Départ libre entre 8 h et 9 h Tarif 10 €
Ces tarifs incluent le plateau repas à l’arrivée
Inscription sur www.jorganize.fr .
stade municipal Serge Fleygnac route de la piscine Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 71 04
