Bourguignon-lès-Morey

17ème édition de la course nature de la Montagne de la Roche

Bourguignon-lès-Morey Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Plusieurs courses au programme:

– 9h30: 16kms , rando de 8 kms et courses jeunes (dès la catégorie éveil athlétique

– 10h30: 10 kms (ouvert aux cadet (tes).

Départ de la Maison du Patrimoine

Buvette et restauration sur place

Inscription en ligne sur lesportif .

Bourguignon-lès-Morey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : 17ème édition de la course nature de la Montagne de la Roche

L’événement 17ème édition de la course nature de la Montagne de la Roche Bourguignon-lès-Morey a été mis à jour le 2026-05-06 par JUSSEY TOURISME