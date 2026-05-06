17ème édition de la course nature de la Montagne de la Roche Bourguignon-lès-Morey
17ème édition de la course nature de la Montagne de la Roche Bourguignon-lès-Morey dimanche 7 juin 2026.
Bourguignon-lès-Morey
17ème édition de la course nature de la Montagne de la Roche
Bourguignon-lès-Morey Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Plusieurs courses au programme:
– 9h30: 16kms , rando de 8 kms et courses jeunes (dès la catégorie éveil athlétique
– 10h30: 10 kms (ouvert aux cadet (tes).
Départ de la Maison du Patrimoine
Buvette et restauration sur place
Inscription en ligne sur lesportif .
Bourguignon-lès-Morey 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : 17ème édition de la course nature de la Montagne de la Roche
L’événement 17ème édition de la course nature de la Montagne de la Roche Bourguignon-lès-Morey a été mis à jour le 2026-05-06 par JUSSEY TOURISME