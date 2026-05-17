17ème Fleixtival Fleix
17ème Fleixtival Fleix samedi 8 août 2026.
Fleix
17ème Fleixtival
2 Rue de l’École Fleix Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 07:30:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-08
17ème Fleixtival .
2 Rue de l’École Fleix 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 17ème Fleixtival
L’événement 17ème Fleixtival Fleix a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Fleix (Vienne)
- Théâtre Fleix 31 mai 2026