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17ème Fleixtival Fleix

17ème Fleixtival Fleix

17ème Fleixtival Fleix samedi 8 août 2026.

Adresse : 2 Rue de l'École

Ville : 86300 Fleix

Département : Vienne

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Fleix

17ème Fleixtival

2 Rue de l’École Fleix Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 07:30:00
fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :
2026-08-08

17ème Fleixtival   .

2 Rue de l’École Fleix 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr

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English : 17ème Fleixtival

L’événement 17ème Fleixtival Fleix a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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