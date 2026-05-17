Fleix

17ème Fleixtival

2 Rue de l’École Fleix Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 07:30:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-08

17ème Fleixtival .

2 Rue de l’École Fleix 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.fleixloisirs@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 17ème Fleixtival

L’événement 17ème Fleixtival Fleix a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne