17ème Marche Octobre Rose pour le dépistage du Cancer du Sein aux Faux de Verzy Parking des Pins Verzy

17ème Marche Octobre Rose pour le dépistage du Cancer du Sein aux Faux de Verzy

Parking des Pins LES FAUX DE VERZY Verzy Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

MARCHE POUR LE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN AUX FAUX DE VERZYTout public

Participez à cette randonnée pédestre en soutien au dépistage du cancer du sein.

Réunies sous l’appellation Octobre Rose, des milliers de manifestations sont organisées dans tout le pays pour sensibiliser les femmes et mettre en avant les informations sur cette maladie.

Au programme

– 3 parcours disponibles 4, 7 et 14 Km !

Le parcours de 4 Km est accessible aux fauteuils et poussettes.

14 km départ de 9h à 12h30

4 et 7 km départ de 9h à 14h00

Les randonneurs sont également invités à faire un geste, en versant un don en faveur de la recherche contre le cancer du sein via des urnes mises à disposition.

Collation à mi-parcours et à l’arrivée .

Parking des Pins LES FAUX DE VERZY Verzy 51380 Marne Grand Est +33 3 26 79 82 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 17ème Marche Octobre Rose pour le dépistage du Cancer du Sein aux Faux de Verzy

WALK FOR BREAST CANCER SCREENING AT THE VERZY SCYTHES

L’événement 17ème Marche Octobre Rose pour le dépistage du Cancer du Sein aux Faux de Verzy Verzy a été mis à jour le 2026-02-16 par ADT de la Marne