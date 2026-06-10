17ème Médiévale des Seigneurs de Thil Forteresse de Thil Vic Sous Thil

Les 8 et 9 août 2026, la Forteresse de Thil revêt ses habits de couleurs pour fêter les 17 ans de sa fête médiévale.

Au cours de votre visite, vous découvrirez entre autre :

– Le plus vieux Château fort de France selon A. Malraux

– Les compagnies hôtes de la forteresse:

* camp de Mercenaires: ils offrent leurs services au plus offrant,

camps d’artisans et découvrez à leurs côtés la fabrication de bougies, la fonderie d’étain, la cuisine au Moyen Age,

– « Le parcours des Petits Chevaliers de Thil » un spectacle interactif au cours duquel les apprentis chevaliers testent leur bravoure, leur adresse, leur endurance… au cours de diverses épreuves pour être adouber chevalier et rejoindre l’armée du Connétable Jean II de Thil.

Les jeux médiévaux

La justice au Moyen Age : En avant première le nouveau spectacle de Baudoin Servicial de Thil

La magie s’invite à la fête : Un pôle dédié à cet art, profession de Perceval, l’hôte de la Forteresse. Découvrez tout au long de la journée les objets magiques et merveilleux de la Roulotte Enchantée ainsi que le spectacle « Secrets d’Ailleurs » mélange de théâtre et d’illusions de Perceval et les Enchanteurs de l’An Mil.

– Le marché médiéval et ses créateurs. certains installeront leur atelier à côté demeure échoppe et vous parleront de leur art : forge, travail du bois…

Et bien d’autres surprises encore

Restauration et buvette sur place

9 août 10h30 à 20h00

10 août 10h30 à 18h30

Tarifs

4-12 ans 6 €

13 ans et plus 9 €