Atelier modelage pour adultes Milocéramique Vic-sous-Thil
mercredi 15 juillet 2026 · Milocéramique · Vic-sous-Thil
Informations pratiques
Vic-sous-Thil
Atelier modelage pour adultes
Milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil Côte-d’Or
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-09-02
Delphine et Vincent animent un atelier modelage, à partir de 15 ans.
Réservation obligatoire, places limitées. .
Milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 28 25 97 miloceramique21@gmail.com
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English : Atelier modelage pour adultes
L’événement Atelier modelage pour adultes Vic-sous-Thil a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois