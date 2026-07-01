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AGENDA · Vic-sous-Thil

Atelier modelage pour adultes Milocéramique Vic-sous-Thil

mercredi 15 juillet 2026 · Milocéramique · Vic-sous-Thil

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Milocéramique
Adresse
2, place de la mairie
Ville
21390 Vic-sous-Thil
Département
Côte-d'Or
Tarif
35 35 35 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vic-sous-Thil

Atelier modelage pour adultes

Milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-09-02

Delphine et Vincent animent un atelier modelage, à partir de 15 ans.
Réservation obligatoire, places limitées.   .

Milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 28 25 97  miloceramique21@gmail.com

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English : Atelier modelage pour adultes

L’événement Atelier modelage pour adultes Vic-sous-Thil a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois

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