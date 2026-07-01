Atelier modelage pour adultes Milocéramique Vic-sous-Thil

Informations pratiques

Vic-sous-Thil

Atelier modelage pour adultes

Milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-09-02

Delphine et Vincent animent un atelier modelage, à partir de 15 ans.

Réservation obligatoire, places limitées. .

Milocéramique 2, place de la mairie Vic-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 28 25 97 miloceramique21@gmail.com

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English : Atelier modelage pour adultes

L’événement Atelier modelage pour adultes Vic-sous-Thil a été mis à jour le 2026-07-01 par OT des Terres d’Auxois