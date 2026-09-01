180e anniversaire de La Saussaye Journée du Patrimoine La Saussaye
dimanche 20 septembre 2026 · La Saussaye
Informations pratiques
La Saussaye
180e anniversaire de La Saussaye Journée du Patrimoine
Place du Cloître La Saussaye Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le dimanche 20 septembre, dès 09h, participez à la randonnée commentée par Gym Rando ou découvrez l’exposition dans la Collégiale. A 12h, vous pouvez aller au repas républicain uniquement sur réservation. A 14h, essayez les jeux en bois de l’APE, suivi à 16h de la remise des récompenses aux gagnants de l’enquête. Pour terminer, à 17h, écoutez la Chorale Orphéon à la Collégiale. .
Place du Cloître La Saussaye 27370 Eure Normandie contact@asps-lasaussaye.fr
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English : 180e anniversaire de La Saussaye Journée du Patrimoine
L’événement 180e anniversaire de La Saussaye Journée du Patrimoine La Saussaye a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Seine Eure
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