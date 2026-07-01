1826-2026 : 200 ans d’engagement pour l’USSAP, Union Sanitaire et Sociale pour l’Accompagnement et la Prévention (USSAP), Limoux

Informations pratiques

1826-2026 : 200 ans d’engagement pour l’USSAP Vendredi 18 septembre, 10h00 Union Sanitaire et Sociale pour l’Accompagnement et la Prévention (USSAP) Aude

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

L’USSAP ouvre ses portes au grand public le vendredi 18 septembre 2026 pour célébrer deux cents ans d’histoire sur le site de l’Aragou, à Limoux.

L’accès à l’ensemble des activités proposées sera gratuit.

Au programme : conférences historiques, témoignages, tables rondes sur l’évolution des métiers et des pratiques, parcours historique, expositions d’œuvres réalisées par des usagers, animations, grande tombola avec tickets en vente en septembre, ainsi que ventes de produits locaux.

Union Sanitaire et Sociale pour l’Accompagnement et la Prévention (USSAP) 25 Chemin de ronde,11300 Limoux Limoux 11300 Aude Occitanie 0468746400 https://ussap.fr [{« type »: « email », « value »: « communication@ussap.fr »}] L’USSAP (Union Sanitaire et Sociale pour l’Accompagnement et la Prévention) est une association à but non lucratif implantée à Limoux. Acteur majeur de la santé et du médico-social en Occitanie, elle accompagne chaque année des milliers de personnes à travers ses établissements et services dédiés aux soins, à la prévention et à l’accompagnement des publics les plus fragiles. Site se trouvant en face de la gare SNCF de Limoux, parking à proximité.

L’USSAP ouvre les portes au grand public ce vendredi 18 septembre 2026 pour célébrer deux cent années d’histoire sur le site de l’Aragou à Limoux. (accès gratuit à l’ensemble des activités proposées)…

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