1846, inauguration de la gare de saint-juste-en-chaussée, Rue des Vignes saint-just-en-chaussée, Saint-Just-en-Chaussée

Informations pratiques

1846, inauguration de la gare de saint-juste-en-chaussée Samedi 19 septembre, 14h30 Rue des Vignes saint-just-en-chaussée Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

commémoration des 180 ans de l’inauguration de la Ligne Paris Lille et de la gare de St Just en chaussée

Au passage, évocation des ateliers d’aveugles en lien avec l’enfant du pays Valentin Hauÿ

les vignes

Rue des Vignes saint-just-en-chaussée 1 rue des Vignes st just en chaussée Saint-Just-en-Chaussée 60130 quartier des vignes Oise Hauts-de-France 0777038637 parcours autour du chemin de fer et de sa gare, ateliers d’activité pour les aveugles, les vignes parcours de plein pied, pas de marches

stationnement VL sur la place proche

commémoration des 180 ans de l’inauguration de la Ligne Paris Lille et de la gare de St Just en chaussée

©pierre revelin