18e Festival BD & Vin Château Lacouture Gauriac

Gauriac

18e Festival BD & Vin

Château Lacouture 3 Route du Fronton Gauriac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Grâce à sa convivialité et sa diversité, le festival BD&VIN s’est fait connaître et reconnaître auprès des auteurs, dessinateurs, scénaristes, coloristes et éditeurs mais aussi du public, qu’il soit amateur de bandes dessinées ou de bonne chère.

En effet, en plus des traditionnelles rencontres et dédicaces avec les auteurs, BD&VIN s’anime chaque année autour de ses exposants qui permettent aux visiteurs de profiter de la richesse des produits du terroir, avec notamment la possibilité de déguster la gamme de vins de Côtes de Bourg et de jus de raisins proposée par le Château Lacouture.

Au programme cette année plus de 30 invités, une table ronde avec Brigitte LECORDIER, des animations, une tombola, …

Déjeuner le samedi et le dimanche midi avec les auteurs, les exposants, les bénévoles. 10 à 18€ sur réservation. .

Château Lacouture 3 Route du Fronton Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 10 82 31 bdetvin@yahoo.fr

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English :

L’événement 18e Festival BD & Vin Gauriac a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Blaye