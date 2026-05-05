Visite du site militaire du Mugron, Roque de Thau, Gauriac

Visite du site militaire du Mugron 19 et 20 septembre Roque de Thau Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir ce site militaire de la Seconde Guerre mondiale, unique en Gironde.

Le parcours se déroulant sur un terrain accidenté, il est recommandé de vous munir de bonnes chaussures de marche ainsi que d’une lampe torche pour la visite des galeries.

Roque de Thau 33710 Roque de Thau Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 64 80 08 https://www.facebook.com/groups/161577760131650/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 23 03 31 86 »}]

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©Association historique du site militaire du Mugron