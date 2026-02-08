Gauriac

TERRE ! Scènes d’été

3 Camp-Haut-Ouest Gauriac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

TERRE ! Un conte musical et visuel sur l’accueil et la différence

Embarquez pour une aventure tendre et pleine d’humour avec TERRE !, l’histoire d’une bande de manchots dérivant sur l’océan après que leur bloc de glace se soit détaché de l’Antarctique. A la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, ils découvrent que rencontrer les autres et trouver sa place n’est pas toujours aussi simple qu’ils l’imaginaient.

Mêlant conte en kamishibaï, marionnettes, musique et bruitages, ce spectacle jeune public invite petits et grands à réfléchir avec légèreté aux thèmes de l’accueil, du vivre-ensemble et de la tolérance.

Durée 25 minutes.

A partir de 3 ans. .

3 Camp-Haut-Ouest Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 80 08

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English : TERRE ! Scènes d’été

L’événement TERRE ! Scènes d’été Gauriac a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Blaye