TERRE ! Scènes d’été Gauriac
TERRE ! Scènes d’été Gauriac samedi 19 septembre 2026.
Gauriac
TERRE ! Scènes d’été
3 Camp-Haut-Ouest Gauriac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
TERRE ! Un conte musical et visuel sur l’accueil et la différence
Embarquez pour une aventure tendre et pleine d’humour avec TERRE !, l’histoire d’une bande de manchots dérivant sur l’océan après que leur bloc de glace se soit détaché de l’Antarctique. A la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, ils découvrent que rencontrer les autres et trouver sa place n’est pas toujours aussi simple qu’ils l’imaginaient.
Mêlant conte en kamishibaï, marionnettes, musique et bruitages, ce spectacle jeune public invite petits et grands à réfléchir avec légèreté aux thèmes de l’accueil, du vivre-ensemble et de la tolérance.
Durée 25 minutes.
A partir de 3 ans. .
3 Camp-Haut-Ouest Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 80 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : TERRE ! Scènes d’été
L’événement TERRE ! Scènes d’été Gauriac a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Blaye
À voir aussi à Gauriac (Gironde)
- Rendez-vous Préhist’Os à Gauriac Gauriac 4 juillet 2026
- Visite du site militaire du Mugron, Roque de Thau, Gauriac 19 septembre 2026