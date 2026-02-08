Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Gauriac
Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Gauriac mercredi 5 août 2026.
Gauriac
Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais
Port de Roque de Thau Gauriac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
– Les enquêteurs du paysage Régression/transgression marine à la fin de l’Eocène –
Partez à la découverte de la géologie et de la paléontologie du Blayais lors d’une sortie autour de l’histoire naturelle de l’estuaire. Une immersion conviviale pour explorer les traces d’anciens mondes marins et mieux comprendre les paysages du territoire.
Jauge limitée à 15 participants.
Participants mineurs accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire par SMS ou mail.
Informations détaillées sur demande et lors de l’inscription. .
Port de Roque de Thau Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 35 83 81 paleoestuaire33@gmail.com
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English : Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais
L’événement Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Gauriac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Blaye
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