Informations pratiques

Gauriac

Mémoires de pierres Gauriac Roc de Thau, le Mugron

roque de thau Gauriac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Partez à la découverte du Roc de Thau le mercredi 5 août 2026, à Gauriac, un site remarquable où géologie, paléontologie et histoire se rencontrent. Au cours d’une déambulation commentée, explorez les traces laissées par les anciens paysages et les espèces qui ont façonné le territoire, tout en découvrant l’histoire de ce lieu emblématique.

Cette animation est complétée par un atelier et une exposition, pour une immersion ludique et enrichissante, accessible à tous.

De 15h à 17h.

Sur inscription le lieu de rendez-vous sera communiqué par mail. .

roque de thau Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 35 83 81 paleoestuaire33@gmai.com

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English : Mémoires de pierres Gauriac Roc de Thau, le Mugron

L’événement Mémoires de pierres Gauriac Roc de Thau, le Mugron Gauriac a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Blaye