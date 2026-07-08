Marché culturel & Brocante au Château Lacouture Gauriac
dimanche 9 août 2026 · Gauriac
Informations pratiques
Gauriac
Marché culturel & Brocante au Château Lacouture
3 route du fronton Gauriac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Brocante le Dimanche 9 Août au Château Lacouture, lors de cette nouvelle édition du Marché Culturel ! Retrouvez nos exposants vins, jus de raisin, bières, champagne, livres, créations artisanales, peintures et bien plus encore…
À partager sans modération !
Brocante de 8h à 18h.
Marché culturel de 10h à 18h.
Réservation 2€ le mètre. .
3 route du fronton Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 68 04 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché culturel & Brocante au Château Lacouture
L’événement Marché culturel & Brocante au Château Lacouture Gauriac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Blaye
À voir aussi à Gauriac (Gironde)
- Sortie Photo Gauriac 22 juillet 2026
- Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Gauriac 5 août 2026
- Visite du site militaire du Mugron, Roque de Thau, Gauriac 19 septembre 2026
- TERRE ! Scènes d’été Gauriac 19 septembre 2026