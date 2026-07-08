Informations pratiques

Gauriac

Marché culturel & Brocante au Château Lacouture

3 route du fronton Gauriac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Brocante le Dimanche 9 Août au Château Lacouture, lors de cette nouvelle édition du Marché Culturel ! Retrouvez nos exposants vins, jus de raisin, bières, champagne, livres, créations artisanales, peintures et bien plus encore…

À partager sans modération !

Brocante de 8h à 18h.

Marché culturel de 10h à 18h.

Réservation 2€ le mètre. .

3 route du fronton Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 68 04 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché culturel & Brocante au Château Lacouture

L’événement Marché culturel & Brocante au Château Lacouture Gauriac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Blaye