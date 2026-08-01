Marché culturel et gastronomique au Château Lacouture à Gauriac Château Lacouture Gauriac

Informations pratiques

Gauriac

Marché culturel et gastronomique au Château Lacouture à Gauriac

Château Lacouture 3 Route du Fronton Gauriac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Retrouvez le Marché Culturel du Château Lacouture le 9 août de 10h à 18h pour rencontrer les artistes qui exposeront leurs œuvres (peintures, photos, livres, dessins…).

Si vous êtes matinal, vous pouvez dès 8h venir chiner sur les étales de la Brocante installée à proximité du Château.

À partir de 10h et ce jusqu’à midi un Atelier Jaspage vous est proposé (technique de peinture sur tranches de livres).

L’après-midi de 14h à 18h, venez faire le Parcours Immersif De la Terre aux Verres et aidez le vigneron à réapprendre à travailler ses vignes…

Le midi, il vous sera possible de vous restaurer le Foodtruck CanteenStreet vous proposera ses brochettes de bœuf au feu de bois avec pommes grenailles et légumes de saison persillade, ou son camembert chaud sur la braise et son pain de campagne. .

Château Lacouture 3 Route du Fronton Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 10 82 31 chateaulacouture@orange.fr

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English : Marché culturel et gastronomique au Château Lacouture à Gauriac

L’événement Marché culturel et gastronomique au Château Lacouture à Gauriac Gauriac a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Blaye